Caccia: sì a cattura uccelli da richiamo

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - La Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi, una delibera che consente la cattura di uccelli selvatici (tordo bottaccio e sassello, cesena e merlo, specie cacciabili) per la cessione come richiami vivi per la caccia da appostamento. L' attività verrà svolta in 24 impianti di cattura (nelle province di Bergamo, Brescia e Lecco), i cosiddetti roccoli, da ottobre a metà dicembre per un numero massimo complessivo di richiami catturabile di 12.700 esemplari.

"Sicuramente una buona notizia per il mondo venatorio, ma sopratutto per il mondo rurale, perché i roccoli sono un elemento caratteristico proprio della ruralità e della tradizione dell'alta Lombardia - commenta il presidente regionale di Federcaccia, Lorenzo Bertacchi -. Le norme paiono pienamente rispettate per la concessione della deroga in oggetto e confidiamo che il provvedimento potrà resistere a eventuali impugnazioni davanti al giudice amministrativo".