Mucche cadono in canalone, alcune morte

(ANSA) - ALBAREDO PER SAN MARCO (SONDRIO), 31 LUG - È stata probabilmente la pioggia che stava cadendo a rendere scivoloso il terreno, facendo così precipitare oggi in un canalone 20 mucche ai pascoli fra Mezzoldo in Alta Val Brembana (Bergamo) e territorio comunale di Albaredo per San Marco (Sondrio).

Il pastore di Morbegno (Sondrio) ha chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, ma questi non hanno potuto mandare un elicottero dall'Elinucleo di Malpensa (Varese) e l'alpeggiatore, pertanto, per recuperare innanzitutto i bovini che si sono salvati nella caduta si è rivolto a una ditta privata di elicotteri. Diverse le vacche morte nel volo nel burrone. Le altre andranno imbracate per essere riportate in superficie, ma le operazioni di salvataggio sono ostacolate da fitta nebbia e pioggia.