Milano City, contributo tifosi a stadio

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - I tifosi potranno attivamente contribuire al progetto di riqualificazione dello stadio: è l'innovativo caso del Milano City, società di Serie D. Mentre Inter e Milan trattano con il Comune per la costruzione del nuovo San Siro, il club - grazie ad una partnership con TrustMeUp - permetterà ai tifosi fare donazioni per sistemare lo stadio di Assago, prossima sede degli allenamenti e già indicato come futura casa del Milano City - in questa stagione continuerà a giocare a Busto Garolfo -. Questa cifra sarà poi 'rimborsata': al contributore verrà infatti corrisposto un importo equivalente alla propria donazione in token digitali, spendibili presso le attività commerciali affiliate. E' la novità principale della rinnovata dirigenza con Salvatore Varano presidente e Antonio Fortuna vice, Daniele Ricossa e Mario Tamborini consiglieri. "Il nostro progetto - dice Varano - mira a stare accanto alle nuove generazioni di sportivi. Vogliamo porre l'attenzione alle nuove leve, bambini e ragazzi per una squadra vincente".