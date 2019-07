Bata, scarpe nuove ogni week end

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Una festa inaspettata o un week end di relax e nessuna voglia di mettere le scarpe già indossate tante volte? Da agosto il brand di calzature Bata, che proprio quest'anno ha festeggiato i 125 anni di storia, ogni fine settimana, sia nei negozi che online, metterà in vendita nuovi arrivi. Dalle sneakers alla pump, altri modelli si aggiungeranno a quelli già disponibili. "Siamo sempre alla ricerca di novità, avendo come priorità la comodità a prezzi imbattibili", ha detto Isabelle Sakai, Chief Marketing Officer di Bata, che proprio in questi giorni ha lanciato in Italia un nuovo sito e-commerce, il primo step in un progetto di trasformazione e-commerce strategico multi-mercato.