Trovato morto, arrestato il fratello

(ANSA) - COMO, 30 LUG - I carabinieri di Menaggio (Como) hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di un 43enne per l'omicidio aggravato del fratello, Andro Sandrini, che avrebbe ucciso in uno scatto d'ira. Il primo marzo scorso, in una casa di Sorico (Como), era stato rinvenuto il cadavere di Sandrini, un paziente psichiatrico. Nel corso dei mesi le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del fratello convivente della vittima e di appurare, spiegano i militari, che l'arrestato, al culmine di uno scatto d'ira e avvalendosi di un'arma da taglio, ha ucciso il fratello.