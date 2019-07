Minaccia moglie con katana lunga 105 cm

(ANSA) - PAVIA, 30 LUG - I carabinieri, intervenuti per un litigio in famiglia, hanno sorpreso un uomo mentre minacciava la moglie servendosi di una spada tipo 'katana' lunga 105 centimetri. E' avvenuto la notte scorsa a Lomello. L'aggressore, un 50enne nato in Albania e residente in paese, è stato denunciato a piede libero per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale dell'arma, che è stata sequestrata. La donna è stata trasferita in un luogo protetto.