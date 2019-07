Basket: Ax annuncia Rodriguez

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Sergio Rodriguez è ufficialmente un giocatore dell'Olimpia Milano. Il playmaker spagnolo, 33 anni e conosciuto da tutti come ''el Chacho'', è il sesto acquisto estivo dell'Ax e firma un contratto per tre stagioni. ''Sono estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera - spiega Sergio Rodriguez al sito del club -. Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L'opportunità di rappresentare un grande club come l'Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, è stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina è stato un altro elemento decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi''.