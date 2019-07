Cutrone "Addio al Milan fa effetto"

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Patrick Cutrone lascia il Milan con destinazione Wolverhampton. ''Sono deluso? Beh, avete visto anche voi. Io non ho nulla da dire - spiega l'attaccante, intercettato dai cronisti a Malpensa prima di imbarcarsi sull'aereo - ma sto bene. Io sono pronto e sempre carico.

Leggere i messaggi dei tifosi del Milan mi ha fatto effetto, vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo. Auguro il meglio ai tifosi del Milan e ai miei compagni di squadra. Voglio bene ai tifosi rossoneri. L'addio al Milan? Fa effetto anche a me, ma la vita è così, vanno prese delle decisioni. Cercherò di fare del mio meglio. Adesso penso solo ad integrarmi bene e a fare bene lì''. Cutrone passa al Wolverhampton per 18 milioni più 5 di bonus.