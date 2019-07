Basket: lasciano Milano James e Nunnally

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Mike James per la risoluzione del contratto in corso". E' lo scarno comunicato con cui l'Ax Milano annuncia di aver trovato un accordo per sciogliere il legame con Mike James, capocannoniere di Eurolega ma dichiarato "fuori dal progetto" da Ettore Messina, coach e presidente dell'Olimpia. James aveva ancora un anno di contratto garantito a circa 1.5 milioni di euro e un'opzione per un'ulteriore stagione. Lo stesso destino attende l'ala James Nunnally, già sbarcato in Cina per firmare con gli Shanghai Sharks. James e Nunnally erano stati i grandi colpi della scorsa stagione di Milano, fortemente voluti dall'ex coach Simone Pianigiani e dall'ex presidente Livio Proli.