Autonomia: Di Maio, sia testo emendabile

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "Auspico in vista del passaggio dell'intesa sul regionalismo in Parlamento ci sia accordo sull'emendabilità del testo stesso". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un convegno sull'autonomia differenziata. "Dopo il passaggio del testo in Consiglio dei Ministri ci sarà la trattativa tra i governatori e il presidente del consiglio che, dopo decenni, è un rappresentante del Sud. Poi passerà al Parlamento. Il presidente della Camera Fico si è già detto favorevole all'emendabilità dei testi e spero riesca a raggiungere un accordo con il presidente del Senato su questo".