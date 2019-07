Icc: Milan-Benfica 0-1

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Il Milan è sconfitto 1-0 dal Benfica a Foxborough (Usa), nella sua seconda partita della International Champions Cup. A decidere la partita un tiro dalla distanza dell'ex Taarabt al 25' della ripresa. I rossoneri di Giampaolo avevano perso anche quattro giorni fa all'esordio del torneo contro il Bayern Monaco, sempre per 1-0. a dura legge dell'ex colpisce. Un risultato tutto sommato bugiardo, perchè al Gillette Stadium, la squadra di Marco Giampaolo costruisce tante occasioni ma non riesce a concretizzare, complici il palo colpito da Calhanoglu (16' pt), la traversa di Biglia su punizione (37' st') e la serata di grazia del portiere avversario Odysseas, autore di tre intervento di alto livello, due volte su Castillejo e una volta su Borini. Non è però da meno Donnarumma che sul finale del primo tempo salva il Milan, prima su un tiro dal limite di Gabriel e poi su una stoccata ravvicinata di Rafa Silva.