Turista ha malore su tetto Duomo Milano

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Un turista di 46 anni ha avuto un malore sul tetto del Duomo di Milano e, per portarlo a terra, è stato necessario l'intervento del personale del 118 e di quattro automezzi del vigile del fuoco. L'uomo è stato portato in ospedale ma non è in condizioni gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.