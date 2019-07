Skriniar, l'Inter cresce gara dopo gara

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "È stata una partita difficile ma abbiamo fatto una buona prestazione". Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha commentato così il successo ai rigori contro il Paris Saint-Germain. "Abbiamo avuto più occasioni di loro per segnare, poi fortunatamente l'abbiamo raddrizzata all'ultimo - ha aggiunto -. Partita dopo partita, stiamo facendo sempre meglio: stiamo crescendo molto seguendo le indicazioni del mister". Soddisfazione anche per Alessandro Bastoni, all'esordio dal 1' in nerazzurro. "Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe, è stata una sfida molto intensa dal punto di vista fisico ma siamo contenti di come è finita. Vedere Godin in campo con noi è stato bello, potrà aiutarci tantissimo. L'impronta che ci sta dando Conte si vede, miglioriamo giorno dopo giorno", ha dichiarato il difensore interista.