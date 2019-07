Prende a martellate un tram a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Tre episodi che hanno visto l'intervento della polizia, a Milano, hanno avuto per oggetto altrettanti mezzi pubblici e interruzioni del servizio pubblico.

In un caso, avvenuto la scorsa notte, un passeggero di 57 anni ha preso a martellate un tram della linea '16' dopo che l'autista, giunto al capolinea, si era rifiutato di accompagnarlo più vicino alla casa della sorella, che intendeva recarsi a trovare. Per reazione, dopo aver divelto un tergicristalli, ha estratto un martello da uno zaino e ha cominciato a colpire la carrozzeria. È stato bloccato poco dopo e denunciato dalla polizia.

Un secondo episodio, ieri pomeriggio in via Carnia, ha visto protagonista un gambiano che, su un autobus della linea '53' ripreso da un altro perché stava fumando, ha spruzzato dello spray al peperoncino. L'uomo, un 29enne, è stato denunciato.

Stessa sorte per un peruviano di 28 anni che, sempre ieri, nella stazione della M1 Tutto, si è steso sui binari ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.