Hernandez può recuperare per 1/a Serie A

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Una 'lesione capsulo-legamentosa' alla caviglia destra. E' questo l'esito della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto Theo Hernandez, infortunato durante l'amichevole del Milan contro il Bayern Monaco. Il giocatore sarà rivalutato "fra due settimane", come comunicato in una nota dal club. Il terzino potrebbe comunque recuperare da questa distorsione alla caviglia in tempo per disputare la prima giornata di campionato.