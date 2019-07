Furti in casa in Lombardia, 17 fermi

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Una banda dedita ai furti in abitazione è stata sgominata dai carabinieri di Milano. Nei confronti del gruppo, che operava nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese, i militari hanno eseguito "un fermo di indiziato di delitto - emesso dal pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza - nei confronti di 17 persone ritenute a vario titolo responsabili di concorso in furto in abitazione, tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni".

Gli indagati sono tutti di origine albanese, pregiudicati e in Italia senza fissa dimora, e a loro i militari sono giunti in quanto gli stessi erano soliti incontrarsi nei parcheggi del Centro Commerciale "Brianza" di Paderno Dugnano. Rinvenute e sequestrate due pistole, un revolver calibro 357 magnum e una semiautomatica calibro 9x21, entrambe di provenienza furtiva, due auto intestate a prestanome, numerosi attrezzi da scasso, radio portatili, refurtiva. I fermati erano in procinto di scappare in Albania.