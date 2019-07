Da Regione 283 mln per prolungamento M5

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "Regione Lombardia mette in campo 283 milioni di euro per cofinanziare il prolungamento della linea Metropolitana 5 da Milano fino a Monza". Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile Claudia Maria Terzi, commentando l'esito dell'approvazione della manovra di assestamento di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Lombardia.

"Uno sforzo economico davvero importante - hanno aggiunto il governatore Fontana e l'assessore Terzi - a dimostrazione di quanto riteniamo determinante quest'opera per i territori interessati".