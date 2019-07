Carabiniere fuori servizio sventa rapina

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Un giovane carabiniere che aveva da poco terminato il proprio servizio ha sventato una rapina a un distributore di carburante, nel Varesotto. A bordo della sua auto il militare, venerdì, si stava dirigendo verso casa quando, a Busto Arsizio (Varese), ha notato due maxi scooter con le targhe coperte da nastro adesivo nero e guidati da due conducenti con caschi integrali. Dopo aver allertato la centrale operativa ha visto che i due scooter si sono fermati nell'area di un distributore di benzina lungo la via per Cassano Magnago (Varese).

Il primo scooter, con motore azionato, si è posizionato in prossimità dell'uscita del distributore, mentre l'altro si è fermato davanti all'ufficio con la cassa: il militare è entrato in azione, ha posizionato la propria auto davanti alla moto ed è sceso, qualificandosi. I banditi sono fuggiti via rapidissimi, abbandonando uno dei due mezzi all'interno dell'area di servizio. Secondo quanto si è appreso nessuno avrebbe avuto armi in pugno.