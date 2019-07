Nuova aggressione senza motivi in pavese

(ANSA) - PAVIA, 26 LUG - Ancora un caso di aggressione, in apparenza senza motivi, a Vigevano (Pavia). Qualche settimana fa un pensionato di 82 anni era stato aggredito a calci e pugni e poi accoltellato da un 19enne che neppure conosceva; l'anziano è ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale, il giovane era stato arrestato.

Il nuovo episodio è avvenuto qualche sera fa nel centro storico. Un uomo di 38 anni è stato aggredito alle spalle da un giovane, che lo ha colpito alla schiena facendolo cadere a terra per poi colpirlo ripetutamente. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti, è riuscita ad identificare l'autore dell'agguato: è un ragazzo di 18 anni di Vigevano (Pavia), che è stato denunciato per il reato di lesioni personali.