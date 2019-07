Lombardia: ritirato emendamento su feti

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Dopo la sospensione dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia di ieri sera, a causa di una rissa sfiorata tra Lega e del M5S, riprendono i lavori nell'Aula del Pirellone, in cui continua la discussione sull'assestamento di bilancio per il triennio 2019-2021. "Ieri sera abbiamo dato prova di un brutto spettacolo", ha detto il presidente del consiglio Alessandro Fermi chiarendo che "la presidenza si riserva di prendere provvedimenti disciplinari" dopo aver ricostruito con esattezza la vicenda e chiedendo a Massimiliano Bastoni (Lega) di ritirare l'emendamento sulla sepoltura dei feti da cui era nata la bagarre ieri sera. Un clima "mai visto in questo anno", ha detto ancora Fermi.

Il consigliere del Carroccio Massimiliano Bastoni, pur rivendicando una "battaglia che ci vede convinti al 100%" e che "abbiamo presentato con grande onore e orgoglio", ha accettato la proposta di ritirare l'emendamento.