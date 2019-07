Federcaccia, abbattuti 1.200 cinghiali

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "La caccia si sta dimostrando un utile strumento di contenimento del cinghiale in Lombardia e di gestione faunistica e ambientale": lo afferma il presidente di Federcaccia Lombardia, Lorenzo Bertacchi, che fornisce alcuni dati. Gli animali abbattuti da gennaio 2019 sono circa 1.200: 800 dai cacciatori di selezione tra Varese, Lecco, Como e Pavia, a cui se ne aggiungono circa 400 dalle guardie provinciali.

Nei prossimi giorni - spiega l'associazione in un comunicato - aprirà la caccia di selezione a Bergamo e a Brescia; tra settembre e ottobre anche nel resto della regione, con l' esclusione di Sondrio. "La Regione ha prestato grande attenzione all'esigenza di contenere il cinghiale e, a seguito dei problemi - nazionali - di utilizzo del controllo extravenatorio, ha deciso di chiamare i cacciatori, utilizzando per una più efficace gestione del cinghiale la caccia", sottolinea Bertacchi.