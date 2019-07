Basket: Milano, Messina liquida James

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Ettore Messina, coach e presidente dell'Olimpia Milano, dà il ben servito a Mike James. "In seguito all'arrivo di Mack e all'ulteriore inserimento che andremo a effettuare nel ruolo di playmaker - scrive Messina sul sito dell'Ax Milano - ho personalmente informato Mike James che non rientra più nel progetto tecnico e delle ragioni che sono alla base di questa decisione. Il general manager Christos Stavropoulos sta lavorando con gli agenti del giocatore per arrivare ad un accordo che sia di reciproca soddisfazione". A completare il roster dell'Olimpia sarà il playmaker spagnolo Sergio Rodriguez. James è attualmente cercato da Maccabi Tel Aviv e Cska Mosca ma non si escludono altre piste estere.