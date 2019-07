Sala, Daspo inutile, va migliorato

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Fino a ora a Milano "i nostri dati sono tali da dire che il Daspo non serve a nulla": parola del sindaco Giuseppe Sala che spiega le modifiche al regolamento di polizia urbana con l'aumento delle possibilità di Daspo urbano come un tentativo di renderlo più efficace.

"Proviamo a modificare un po' le norme per vedere se può diventare più efficace. Ci muoviamo facendo dei tentativi. Non siamo certi che diventerà più efficace ma vogliamo provarci".

Insomma, alla questione - che sta agitando la maggioranza - si dà "più peso di quello che ha". Però non ci sarà nessun passo indietro. "Non credo - ha osservato - che, se non si ricuce la spaccatura adesso, si ricucirà a settembre perché non vedo una soluzione alternativa. Tendenzialmente si andrà avanti con serenità e sono l'ultimo a pretendere che si sia sempre dì'accordo su tutto nella mia maggioranza. Non drammatizzo perché attribuisco al tema del Daspo un'importanza abbastanza relativa ma penso che sia una cosa che verrà fatta".