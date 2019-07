Da Linate a Malpensa, tutto pronto

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Ultimi preparativi per la chiusura dell'aeroporto di Milano Linate e il trasferimento a Malpensa. Gli ultimi voli che decolleranno dalla pista cittadina saranno verso Cagliari (alle 22.39) e verso Palermo (alle 22.35), mentre da Malpensa il primo volo partirà alle 6.39 per raggiungere Fiumicino.

Già dalla mezzanotte circa del 26 luglio lo scalo di Linate sarà vuoto e partiranno i primi mezzi verso Malpensa. I Cobus, gli autobus che trasportano i passeggeri sulle piste, partiranno con un trasporto speciale che percorrerà la tangenziale est, l'A4 e raggiungeranno l'area Cargo City di Malpensa. Il tratto di autostrada non sarà chiuso al traffico.

I mezzi trasferiti a Malpensa sono circa 300, tra Cobus e mezzi come carrelli, scalette e generatori, che saranno spostati in due tranche a partire già da questa sera. Per quanto riguarda il personale, sono circa 3000 le persone tra dipendenti Sea, operativi, personale di negozi e compagnie aeree che riprenderanno a lavorare nell'aeroporto di Varese.