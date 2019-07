Ceballos si trasferisce all'Arsenal

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Dani Ceballos non arriverà in Italia per giocare in Serie A, magari con la maglia del Milan. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto dal Real Madrid all'Arsenal, dunque si esibirà nella Premier League. Oggi il club di Londra ha ufficializzato l'arrivo del giocatore che a lungo era rimasto nel mirino del Milan. Dani Ceballos sbarca a Londra con la formula del prestito per una stagione.