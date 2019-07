Trasporto speciale da Linate a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - L'ultimo volo atterrerà a Linate alle 22 del 26 luglio. Poi l'aeroporto cittadino di Milano chiuderà per tre mesi per rifarsi il look e da mezzanotte una carovana dei cobus, gli autobus usati per il trasporto dei passeggeri dallo scalo agli aerei, partirà per un trasporto speciale a Malpensa, dove saranno trasferiti la maggior parte dei collegamenti.

In una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza a cui hanno partecipato sia il prefetto di Milano Renato Saccone sia quello di Varese Enrico Ricci, sono stati decisi i dettagli non solo del trasporto speciale - che sarà scortato da dieci pattuglie della Polstrada - ma anche di quello del giorno dopo a mezzanotte e tutti gli interventi necessari, a partire dall'attivazione di un Centro di Coordinamento Soccorsi nella sala operativa della Protezione civile in prefettura a Milano.