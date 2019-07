Morto skipper disperso in lago Garda

(ANSA) - BRESCIA, 24 LUG - E' stato trovato il cadavere del velista disperso nelle acque del lago di Garda da domenica pomeriggio. Claudio Valle, 65 anni, era caduto dalla barca vela a Moniga, nel Bresciano, mentre trasportava una coppia di non vedenti nell'ambito di un progetto senza barriere per il mondo della disabilità che lui stesso aveva ideato. Probabilmente l'uomo, velista e nuotatore esperto, è stato sorpreso da un malore ed è caduto in acqua in una zona dove il lago raggiunge i cento metri di profondità.