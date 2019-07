Ladri di maniglie in ottone, 4 arresti

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Avevano appena rubato un ingente carico di accessori d'arredo da un'azienda produttrice - 8 tonnellate di maniglie d'ottone - quattro ladri che sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Cassano D'Adda (Milano) al confine tra Bergamo e Milano. Si tratta di quattro bulgari, due di 47 anni, uno di 33 e uno di 29, tutti con precedenti, probabilmente una vera e propria 'batteria' dedita ai furti seriali. Il gruppo aveva forzato i cancelli della ditta 'Colombo design', una grossa azienda di Terno d'Isola (Bergamo) specializzata in maniglie, caricandone decine di casse su un camion, per un valore di circa 100mila euro. Ma la banda era sotto osservazione da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano e alla fine sono stati bloccati lungo il ritorno, a Capriate (Bergamo).