Icc: Milan-Bayern 0-1, decide Goretzka

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Si apre con una sconfitta l'avventura nella International Champions Cup per il Milan e Marco Giampaolo registra il primo ko in sella ai rossoneri nell'amichevole disputata questa notte a Kansas City (Usa) contro il Bayern Monaco: decide la gara, terminata 0-1 per i tedeschi, una rete di Goretzka nel recupero del primo tempo (47'). Il Bayern Monaco è a tratti padrone del gioco ma il Milan fallisce il gol del pareggio nella ripresa quando Cutrone, a tu per tu con Ulreich, calcia dritto sul portiere. I rossoneri sono in formazione rimaneggiata: alle assenze precauzionali di Musacchio, Rodriguez, Romagnoli e Suso, si aggiunge anche l'infortunio alla caviglia destra di Hernandez, tra i più pimpanti nei primi 45'. Il terzino finisce in ospedale per controlli che hanno escluso fratture, per lui solo una distorsione: dovrebbe recuperare per la prima di campionato.

Esordio in un'amichevole ufficiale per Daniel Maldini, schierato titolare da Giampaolo e uscito dopo un'ora di gioco dopo aver sfiorato la rete.