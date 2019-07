Giampaolo, buon Milan ma serve tempo

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Abbiamo giocato bene, ho tanti riscontri positivi". E' l'analisi di Marco Giampaolo, ai microfoni di Milan Tv, dopo la sconfitta 1-0 contro il Bayern Monaco nella Icc a Kansas City (Usa). "Il Bayern - ricorda Giampaolo - è più avanti di noi. Noi eravamo alla prima partita e ci siamo arrivati con tanti giocatori forti fuori. Abbiamo provato a riproporre l'idea del gioco provato in questi dieci giorni a Milanello. Ci sono un po' di cose da mettere a posto ed io ho diversi spunti per andare a lavorare nel miglior modo sulle cose che vanno sistemate. La squadra ha grandi qualità, i giocatori capiscono subito cosa manca e lavorano bene per rimediare. Per assimilare un certo tipo di gioco ci vuole tempo". Giampaolo si sofferma su alcuni singoli: ''Hernandez mi è piaciuto molto, ha grande qualità e forza. Peccato si sia fatto male. Gabbia? Ha giocato con grande attenzione. Ora sta a lui impegnarsi per provare a crearsi più spazio".