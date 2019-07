Autista di pullman arrestato per spaccio

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Un uomo di 39 anni, incensurato, conducente di pullman di linea per una nota compagnia internazionale, è stato arrestato per spaccio nel Milanese.

L'uomo è stato sorpreso durante dei controlli dei carabinieri con dosi di stupefacenti da lui stesso confezionate.

I militari di Buccinasco (Milano), intorno alle 20 di martedì, anche grazie al cane Denver, un veterano dei servizi antidroga, hanno individuato l'uomo a bordo della sua auto, una 'Golf', mentre si trovava parcheggiato in via dei Mille. Durante la perquisizione, effettuata con il cane, sono saltati fuori 3 grammi di cocaina già divisi in 6 dosi dentro un pacchetto di sigarette e 7 grammi di eroina, oltre a tutto il necessario per il confezionamento. L'uomo, per conto della compagnia privata, normalmente lavora lungo la tratta Milano-Parigi.