Via libera Statale a bando nuovo Campus

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il consiglio di amministrazione dell'università Statale di Milano ha dato il via libera alla pubblicazione della procedura di gara (project financing) per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Campus che sorgerà a Mind, cioè nel Milano Innovation District che sta nascendo nell'area che ospitò Expo. Un'opera dal costo massimo di quasi 400 milioni di euro che dovrebbe essere pronta entro la primavera del 2025.

Il bando - che ha avuto l'ok anche dell'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione - verrà inviato domani, 24 luglio, alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per la pubblicazione e resterà aperto fino alle ore 16 del 20 dicembre 2019.

Le buste con le offerte saranno aperte il 9 gennaio. La spesa massima prevista (in project financing appunto) è di poco meno di 400 milioni di euro (precisamente 339.200.102 iva inclusa) di cui 150 milioni della Statale e 179.458.552 a carico del privato.