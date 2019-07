Sei auto incendiate di notte a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Sei auto sono state devastate dalle fiamme la notte scorsa Milano, in via Bernardino de Conti e in via Pavoni, in zona Maciachini a Milano. Della vicenda si occupano gli investigatori della Questura. Almeno in relazione a uno degli incendi è stato trovato del liquido infiammabile a dimostrazione dell'origine dolosa del rogo.

Le indagini dovranno accertare se gli incendi sono riconducibili alla stessa mano, anche perché la notte del l8 luglio erano andate distrutte quattro auto, sempre in via Bernardino De Conti.