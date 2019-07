Al via Sarnico Busker festival

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Dai ritmi atzechi della compagnia messicana Quetzalcoalt che danza col fuoco, alle musiche della Caravan Orkestar: permettono di fare il giro del mondo i 200 spettacolo gratuiti che andranno in scena per le strade di Sarnico e Paratico, sul lago d'Iseo dal 25 al 28 luglio.

Nelle due cittadine (la prima in provincia di Bergamo la seconda nel bresciano) per la 21ma edizione del Sarnico Busker festival sul lungolago e nel centro storico si esibiranno infatti 150 artisti internazionali di 40 diverse compagnie. Si va dall'acrobatica aerea, al cirque nouveau, passando per il teatro di figura, il mimo, il funambolismo e la giocoleria.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla App gratuita ideata per la manifestazione.