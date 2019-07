Milan: ottimismo per acquisto di Correa

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Filtra sempre più ottimismo da Casa Milan per l'acquisto di Angel Correa dall'Atletico Madrid. Gli ultimi contatti tra le parti, avvenute ieri con un blitz di Zvone Boban a Madrid, hanno ulteriormente limato la distanza fra la domanda e l'offerta: domani potrebbe essere la giornata giusta per sbloccare la trattativa, dopo avere raggiunto un accordo di massima. Il ds dell'Atletico Madrid, Andrea Berta, è infatti atteso a Milano per cercare di chiudere l'operazione. Il Milan dovrebbe versare ai 'Colchoneros' circa 40 milioni, più 10 di bonus e con un'ulteriore parte variabile fissata a 7 milioni.