Basket: Biligha a Milano, 'qui è il top'

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "Per me arrivare a Milano significa aver raggiunto passo dopo passo il top: qui la richiesta ai singoli è sempre molto alta, ed è quello che mi serve per migliorare ancora". Si presenta così Paul Biligha, nuovo acquisto dell'Olimpia Milano: il centro della Nazionale, 29 anni e 200 centimetri di altezza, proviene dall'Umana Reyer Venezia - con cui ha vinto lo scudetto 2019 e la Fiba Europe Cup nel 2018 - e ha firmato un contratto di tre anni. L'Ax nei prossimi giorni annuncerà anche gli arrivi di Michael Roll (dal Maccabi Tel Aviv) e Sergio Rodriguez (dal Cska Mosca).

"Abbiamo voluto Biligha - spiega il gm Christos Stavropoulos - perché ha le qualità atletiche e morali per aiutare la nostra squadra, oltre alle motivazioni per crescere ancora e diventare una parte importante della cultura che stiamo costruendo".

Biligha è già stato allenato da Ettore Messina in Nazionale, agli Europei del 2017.