Gasperini "mercato? Ne servono altri 2"

(ANSA) - CLUSONE (BERGAMO), 21 LUG - "Muriel a questo punto della preparazione è più avanti di quanto non fosse Zapata l'estate scorsa". Gian Piero Gasperini, dopo il test di Clusone contro il Renate che chiude la prima fase della preparazione dell'Atalanta, fa il punto del suo reparto avanzato: "Luis è un po' affaticato in questo momento e necessità di un po' di tempo per adattarsi, ma è sicuramente un elemento di qualità come lo è Malinovskyi - spiega l'allenatore nerazzurro -. Luis l'abbiamo voluto tutti e c'è stata l'opportunità di prenderlo in fretta, Malinovskyi ha vinto il campionato belga col Genk ed era sotto osservazione da tempo. Si tratta di giocatori con doti importanti. Per una rosa all'altezza della Champions abbiamo la chance per la prima volta di realizzare almeno quattro colpi senza preoccupazioni economiche: mancano un difensore per sostituire Mancini e un attaccante con certe caratteristiche. Ma due di grande livello, lo ripeto, sono già qui. Punto ad almeno 17 titolari da far ruotare".