Solskjaer "Lukaku con l'Inter non gioca"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Lukaku non è pronto, quindi non sarà convocato per la partita di domani": così il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, alla vigilia del match di Singapore contro l'Inter valida per l'International Champions Cup, parla dell'attaccante belga che le voci di mercato hanno accostato proprio ai nerazzurri. Lukaku, ha riferito la BBC, oggi non si è nemmeno allenato dopo il colpo alla caviglia rimediato nei giorni scorsi, a differenza dei compagni di squadra De Gea e Shaw che dovrebbero invece essere del match, sia pure con un minutaggio ridotto: "Penso che entrambi saranno disponibili - ha confermato Solskjaer - Luke (Shaw, ndr) ha fatto una sessione di allenamento decente ieri prima di partire e David (De Gea, ndr) sarà in grado molto probabilmente di farlo oggi. Quindi proverò a farlo giocare per 60 minuti o più".