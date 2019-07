Da Twinset capsule di abiti a noleggio

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Twinset lancia una nuova capsule di abiti che saranno in vendita ma esclusivamente a noleggio per pochi giorni. Si chiamerà Pleasedontbuy e sarà disponibile da settembre in 8 negozi italiani. Lo ha annunciato il ceo dell'azienda Alessandro Varisco. "Gli abiti per eventi speciali realizzati con tessuti e materiali preziosi sappiamo che hanno costi per forza molto elevati e in genere vengono usati solo una volta - ha detto Varisco -. Offriamo la possibilità a tutte di indossare capi che costerebbero dai 900 ai 3000 euro ad un costo variabile dal 40 ai 90 euro". Negli otto punti vendita (due a Milano, due a Roma, Bari, Firenze, Verona e nell'Orio Center vicino Bergamo), saranno allestiti spazi appositi. Previsti anche i servizi sartoria e lavaggio. "Obiettivi sono anche attirare le nuove generazioni tra i 19 e i 25 che rappresentano solo il 5% della nostra clientela", ha aggiunto Varisco.