Atalanta, Toloi: arrivati giocatori forti

(ANSA) - BERGAMO, 18 LUG - "Siamo l'Atalanta di sempre, ma abbiamo aggiunto due giocatori molto forti". Rafael Toloi commenta così la campagna acquisti degli orobici, forti degli innesti a centrocampo e in attacco di Ruslan Malinovksyi e Luis Muriel, entrambi a segno oggi nel test contro il Brusaporto: "Ormai abbiamo un gioco e schemi consolidati, ci prepariamo con molta fiducia alle sfide in campionato e in Champions League - prosegue il difensore dei nerazzurri, a segno con Traore e Gomez nella partitella in famiglia in coda all'allenamento pomeridiano -. Da quando sono arrivato qui quattro estati fa sono cambiate le prospettive: all'epoca l'imperativo era la salvezza, oggi ce la giochiamo con le big d'Europa in un palcoscenico prestigioso come San Siro". Toloi di Gianluca Mancini, trasferito alla Roma, dice: "E' andato via per sua scelta ma, se è stato ceduto, significa che è stato un buon affare anche per la società".