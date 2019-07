Milano capitale attività professionali

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Milano è la capitale italiana delle attività professionali (quelle ad esempio dei consulenti aziendali o legate alla pubblicità): su 189.954 registrate in tutto il Paese, infatti, oltre 46 mila si trovano in Lombardia (quindi un quarto e 26.463 nella sola Milano).

Ma soprattutto a Milano sono concentrate le attività con più dipendenti. Secondo un'elaborazione della Camera di commercio, infatti, su 537 mila addetti a livello nazionale 192 mila lavorano in Lombardia e ben 143 mila a Milano, quasi tre volte il numero di impiegati a Roma (58.601).

Il numero di attività a Milano è cresciuto dell'11,4% in 5 anni, dell'3,3% in un anno. Si tratta di attività di direzione aziendale e di consulenza (10.634), in pubblicità e ricerca di mercato (oltre 5mila), mentre sono oltre 2mila studi di architetti e ingegneri, 1.400 attività di servizi legali e contabili, oltre 650 di ricercatori. Numeri in crescita anche a Monza e Lodi che rispetto al 2018 segnano rispettivamente +2,7% (3243 imprese) e +1,4% (quasi 500).