Giochi, Giorgetti: 'Vogliamo il meglio'

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Stiamo discutendo con Malagò sul top manager per il Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026.

Abbiamo tracciato degli identikit, è un po' come nel calciomercato: stiamo cercando di portare a casa il meglio". È quanto riferisce il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti a margine di un evento di promozione alla sede dell'ambasciatore giapponese a Roma. "Se stiamo cercando un CR7? Dipende da quanto costa… - ironizza - sicuramente deve essere qualcuno proiettato fino al 2026, quindi un'età utile per essere in pista fino ad allora".