Correa vuole lasciare l'Atletico Madrid

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Angel Correa è sul punto di lasciare l'Atletico Madrid. L'attaccante argentino, secondo quanto riferisce Olé, avrebbe chiesto al proprio club di essere ceduto.

Su Correa in passato c'è stato l'interesse di squadre italiane come il Milan e il Napoli, ma anche inglesi, come il Tottenham.

Attualmente, però, al club 'colchonero' non sarebbe arrivata alcuna offerta per il cartellino del giocatore, classe 1995, che ha un contratto fino al 2024 con la squadra allenata da Diego Simeone e una valutazione di una trentina di milioni.