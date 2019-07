Cade da tetto, muratore in fin di vita

(ANSA) - VAREDO (MONZA), 17 LUG - Un operaio di 44 anni di Bergamo è ricoverato in fin di vita all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere precipitato dal tetto di un'abitazione sul quale stava effettuando lavori di restauro, ieri a Varedo (Monza).

L'uomo, residente in provincia di Bergamo, in seguito alla caduta ha riportato traumi gravissimi.

È partito il monitoraggio per l'accertamento della morte cerebrale. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Varedo e i tecnici di Ats Monza e Brianza.