A Milano torna 'Il Tempo delle donne'

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Dal primo al 15 settembre torna a Milano 'il Tempo delle Donne', sesta edizione della festa-festival organizzata da Corriere della Sera e La27esimaOra, da un'idea de La27esimaOra, con il patrocinio del Comune di Milano e la partecipazione di iO donna, Fondazione Corriere della Sera, Valore D e decine di aziende e partner. La manifestazione si concluderà con un 'gran finale' previsto per il 13, 14 e 15 settembre in viale Alemagna, presso il Palazzo della Triennale.

'Corpi' è il tema della sesta edizione. "Corpi - spiegano gli organizzatori - individuali e collettivi, in movimento e in perenne evoluzione, che diventano racconto identitario nella grande inchiesta-live de Il Tempo delle Donne che si svilupperà tra performance, tecnologia, danza, yoga, arte, sport, musica, mindfulness, inchieste, talk, spettacoli, academy, installazioni, incontri con autori, desk filosofici, laboratori per bambini e tanto altro".