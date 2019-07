Milano Football Club, Fiorin nuovo mister

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Trent'anni di esperienza e un lungo passato nel Milan dove è stato collaboratore anche di Pippo Inzaghi: Fulvio Fiorin è il nuovo allenatore del Milano City Football Club, squadra di Serie D. Un nuovo inizio per i granata, ambiziosa società nata accorpando la Bustese al termine della stagione 2016/2017, con l'ambizione di diventare la terza squadra della Lombardia. Dopo una salvezza strappata all'ultima giornata della passata stagione, grazie al pareggio tra Sestri Levante a Bra, ora il Milano City vuole togliersi qualche soddisfazione e si affida ad un uomo di calcio, capace di riconoscere e far crescere giovani talenti. Fiorin muove i primi passi della sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Monza. Poi inizia un lungo sodalizio con il Milan, come allenatore delle giovanili e come coordinatore tecnico dell'area agonistica, fino a collaborare con la prima squadra quando in panchina c'era Pippo Inzaghi. Poi nel 2016 è vice allenatore della Salernitana e l'anno successivo è tecnico dell'Ascoli.