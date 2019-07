Comune di Milano, domande per 350 posti

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Si possono presentare da oggi e fino al 30 agosto le domande per la selezione di 350 nuovi posti di lavoro in vari settori del Comune di Milano.

Sul portale del Comune sono pubblicate tutte le informazioni per la selezione a tempo indeterminato di diversi profili amministrativi: 123 posti da istruttore direttivo servizi amministrativi, nove posti da istruttore direttivo dei servizi informativi, 11 posti da istruttore servizi informativi, 11 posti da istruttore direttivo servizi biblioteca e 50 posti da istruttore direttivo dei servizi economico finanziari. Dal 19 luglio, come spiega una nota del Comune di Milano, saranno aperte le selezioni anche per figure più tecniche. Tutte le prove di preselezione si svolgeranno al Palalido di Milano.

"Da qui a fine anno - ha detto l'assessore alle Politiche per il lavoro, Cristina Tajani - prevediamo complessivamente circa mille nuove assunzioni, numeri che rendono il Comune sempre più protagonista delle politiche occupazionali sul territorio".