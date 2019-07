Basket: Milano annuncia Moraschini

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - ''A Milano avrò la possibilità di giocare al più alto livello possibile in Europa e questo mi permetterà di migliorare ancora, anche in allenamento. Il mio ruolo sarà quello di seguire allenatore e compagni, aiutando la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, facendo tutto quello che serve''. Sono le prime parole di Riccardo Moraschini, nuovo giocatore dell'Olimpia Milano, con cui ha firmato un contratto di tre anni. Moraschini, guardia nata l'8 gennaio 1991 a Cento (Ferrara), proviene dalla Happycasa Brindisi - dove la stagione scorsa ha vinto il premio come ''Giocatore Italiano dell'Anno'' - ed è il secondo acquisto ufficiale dell'Ax di Ettore Messina dopo Aaron White e in attesa dell'annuncio di Sergio Rodriguez.