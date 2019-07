Lombardia: 1 mln a startup moda e design

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Una dotazione finanziaria di 1 milione di euro a sostegno delle start up del settore moda e design che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività. La misura riguarda anche le spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla loro promozione, alla digitalizzazione e all'incubazione e accelerazione. Sono questi gli aspetti principali del bando "New Fashion & Design", i cui criteri sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta dell' assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni. "Regione Lombardia - dice l'assessore Magoni - crede molto in due settori, la moda e il design, trainanti per l'economia nazionale e lo fa con una misura che intende valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale del comparto. La Lombardia, grazie ai suoi territori e alla dinamicità dell'economia locale, rappresenta un vero e proprio 'hub del design'.