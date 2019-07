Caldo: un bimbo su 2 non beve abbastanza

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Oltre 1 bambino su due, ovvero il 61%, non beve abbastanza e i sintomi sono spesso mal di testa e stanchezza: è il risultato di uno studio condotto su 305 soggetti di età compresa tra i 6 e i 16 anni. In età infantile seguire una corretta idratazione può essere difficile: nei bambini infatti lo stimolo della sete è meno sviluppato. Alcuni semplici consigli sono forniti dall'esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino, dott. Alessandro Zanasi, membro della International Stockholm Water Foundation - e possono aiutare i genitori a fare in modo che i più piccoli bevano una quantità d'acqua adeguata a soddisfare il loro fabbisogno giornaliero: come assicurarsi di avere sempre a disposizione una bottiglietta di acqua e usare cannucce e bicchieri colorati.

Avere con sé una bottiglietta è un gesto apparentemente scontato ma che consente di poter offrire costantemente acqua al bambino anche durante i viaggi in macchina o in spiaggia.